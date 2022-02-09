Философский взгляд на донбасскую войну: это война цивилизаций

Российский профессор философии Андрей Коробов-Латынцев, переехавший жить и работать в Донецк, уверен: "Война между Украиной и непризнанными республиками Донбасса — это столкновение цивилизаций".

В интервью изданию argumenti. ru философ пояснил, что современная Украина -страна с двумя различными культурами: одна часть её ориентирована на Запад, другая живёт по законам православия:

По словам учёного, эти две полярных цивилизации несколько столетий жили бок о бок, оставаясь антагонистами, "линия разлома" углублялась и расширялась — "война была неизбежна":

"Западная Украина — хотим мы или не хотим — сделала свой цивилизационный выбор в пользу того, что называют европейскими ценностями. Историческая Новороссия (Донбасс, Харьков, Одесса) этот выбор не приняла. Западный проект — проект мира, становящегося воображаемым, виртуальным. Русская же цивилизация, в свою очередь, говорит о реальности. О том, что помогает человеку оставаться человеком: о Боге, вере, Родине, народе, крови, почве, истине. Все эти реалии на Западе объявлены нереальными", — говорит кандидат философских наук.

А что Россия?

Отвечая на вопрос, сможет ли общественность России — и захочет ли — "продавить" свои власти и вынудить вмешаться, помочь ополчению Донбасса выиграть войну, Коробов-Латынцев отметил, что это будет зависеть от того, какая часть российского общества в дискуссиях одержит верх:

"Наше общество тоже неоднородно. Есть у нас прозападническое либеральное меньшинство, умеющее громко подать и распространить своё мнение. И есть большинство — оно готово приветствовать возвращение Донбасса в лоно российской государственности. Подобно Достоевскому, я верю в свой народ. Верю в то, что он вовремя учует направление собственной судьбы", — сказал он.

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