EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Философский взгляд на донбасскую войну: это война цивилизаций

Общество

Российский профессор философии Андрей Коробов-Латынцев, переехавший жить и работать в Донецк, уверен: "Война между Украиной и непризнанными республиками Донбасса — это столкновение цивилизаций".

Философский взгляд на донбасскую войну: это война цивилизаций

В интервью изданию argumenti. ru философ пояснил, что современная Украина -страна с двумя различными культурами: одна часть её ориентирована на Запад, другая живёт по законам православия:

По словам учёного, эти две полярных цивилизации несколько столетий жили бок о бок, оставаясь антагонистами, "линия разлома" углублялась и расширялась — "война была неизбежна":

"Западная Украина — хотим мы или не хотим — сделала свой цивилизационный выбор в пользу того, что называют европейскими ценностями. Историческая Новороссия (Донбасс, Харьков, Одесса) этот выбор не приняла.

Западный проект — проект мира, становящегося воображаемым, виртуальным. Русская же цивилизация, в свою очередь, говорит о реальности. О том, что помогает человеку оставаться человеком: о Боге, вере, Родине, народе, крови, почве, истине. Все эти реалии на Западе объявлены нереальными", — говорит кандидат философских наук.

А что Россия?

Отвечая на вопрос, сможет ли общественность России — и захочет ли — "продавить" свои власти и вынудить вмешаться, помочь ополчению Донбасса выиграть войну, Коробов-Латынцев отметил, что это будет зависеть от того, какая часть российского общества в дискуссиях одержит верх:

"Наше общество тоже неоднородно. Есть у нас прозападническое либеральное меньшинство, умеющее громко подать и распространить своё мнение. И есть большинство — оно готово приветствовать возвращение Донбасса в лоно российской государственности. Подобно Достоевскому, я верю в свой народ. Верю в то, что он вовремя учует направление собственной судьбы", — сказал он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Доверяет ли Донбасс Путину?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы война донбасс
Новости
Философский взгляд на донбасскую войну: это война цивилизаций
Штаты объявили, что будут помогать украинским беженцам, "если всё же вдруг что"
Медведев может сменить Жириновского на посту лидера ЛДПР
Пентагон: эвакуацией американцев с Украины могут заняться военные
Волна "омикрона" в России побьёт рекорды Европы
Виктория Боня сфотографировалась в мини-трусах: держатся на честном слове
Гузеева рассказала о пополнении в семье: "Пусть и ваши мечты сбудутся!"
Врач Болибок пояснил детали выдачи QR-кодов по антителам
Доктор Эдигер об опасных последствиях коронавируса: "Нагрузка на миокард"
Захарова сравнила "истерику" в СМИ вокруг Украины с временами Саддама Хусейна
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"

Евгений Карась, лидер украинского ультраправого движения C14*, заявил, что Украина создаст проблемы для многих стран, если националисты придут к власти.

Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Военный эксперт разгадал путинский "план Б": будет пороть гегемона
Политика. Новости и аналитика
Военный эксперт разгадал путинский "план Б": будет пороть гегемона
Последние материалы
Штаты объявили, что будут помогать украинским беженцам, "если всё же вдруг что"
Медведев может сменить Жириновского на посту лидера ЛДПР
Пентагон: эвакуацией американцев с Украины могут заняться военные
Волна "омикрона" в России побьёт рекорды Европы
Виктория Боня сфотографировалась в мини-трусах: держатся на честном слове
"Рекорды" Смольного в очистке снега не подтверждают факты и математика
Гузеева рассказала о пополнении в семье: "Пусть и ваши мечты сбудутся!"
Врач Болибок пояснил детали выдачи QR-кодов по антителам
Доктор Эдигер об опасных последствиях коронавируса: "Нагрузка на миокард"
Захарова сравнила "истерику" в СМИ вокруг Украины с временами Саддама Хусейна
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников