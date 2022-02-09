EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Доктор Мясников обратился к заболевшему COVID-19 Жириновскому: "Однозначно!"

Общество

Теледоктор Александр Мясников поддержал ярого сторонника вакцинации Владимира Жириновского, который со 2 февраля находится в больнице в диагнозом коронавирус.

Доктор Мясников обратился к заболевшему COVID-19 Жириновскому: "Однозначно!"

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", у Владимира Жириновского поражено 50-75% легких.

Лидер партии ЛДПР попал в ЦКБ с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.

Журналист Алексей Пивоваров в своём ТГ-канале добавляет, что у Владимира Жириновского, которого доставили в медицинское учреждение неделю назад, выявили штамм COVID-19 "омикрон".

Доктор Мясников подбодрил политического деятеля, сражающегося с опасным вирусом.

"Владимир Вольфович! Здоровья Вам! Вы нам нужны, мы вас любим! Однозначно! Выздоравливайте!" — написал теледоктор в своём Telegram-канале

Ранее вирусолог Виталий Зверев не одобрил восьмикратную вакцинацию Жириновского. Медик посоветовал не ставить над собой такие эксперименты. Он отметил, что никто точно не знает, как сработает препарат, если в организм попадёт несколько доз вакцин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

У Жириновского COVID-19. Самые яркие заявления лидера ЛДПР о пандемии и вакцинации
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 виталий зверев александр мясников владимир жириновский
Новости
Поляки высмеяли экс-президента Польши Валенсу за слова об ударе по России
Анастасию Заворотнюк спасают с помощью российской вакцины от рака
Российскую фигуристку Валиеву может заменить Туктамышева
Доктор Мясников обратился к заболевшему COVID-19 Жириновскому: "Однозначно!"
В ГИБДД рассказали, почему на самом деле крайне опасно пользоваться такси
Американский политик сказал, в чём Путин победил Байдена
Губерниев: "Тутберидзе и врачи, какого хрена происходит? Это преступление!"
Доктор Петрик объяснил, как избыток железа может стать причиной онкологии
В ЗакСе вступились за гаражи василеостровцев
Орешкин высказал мнение о госпитализации Жириновского с "омикроном"
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Общество
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Здоровье
Медики назвали симптом при "омикроне", после которого тяжело дышать
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Новости спорта
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Последние материалы
Поляки высмеяли экс-президента Польши Валенсу за слова об ударе по России
Анастасию Заворотнюк спасают с помощью российской вакцины от рака
Российскую фигуристку Валиеву может заменить Туктамышева
Доктор Мясников обратился к заболевшему COVID-19 Жириновскому: "Однозначно!"
В ГИБДД рассказали, почему на самом деле крайне опасно пользоваться такси
Американский политик сказал, в чём Путин победил Байдена
Губерниев: "Тутберидзе и врачи, какого хрена происходит? Это преступление!"
Доктор Петрик объяснил, как избыток железа может стать причиной онкологии
В ЗакСе вступились за гаражи василеостровцев
Орешкин высказал мнение о госпитализации Жириновского с "омикроном"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников