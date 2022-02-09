Доктор Мясников обратился к заболевшему COVID-19 Жириновскому: "Однозначно!"

Теледоктор Александр Мясников поддержал ярого сторонника вакцинации Владимира Жириновского, который со 2 февраля находится в больнице в диагнозом коронавирус.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", у Владимира Жириновского поражено 50-75% легких.

Лидер партии ЛДПР попал в ЦКБ с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.

Журналист Алексей Пивоваров в своём ТГ-канале добавляет, что у Владимира Жириновского, которого доставили в медицинское учреждение неделю назад, выявили штамм COVID-19 "омикрон".

Доктор Мясников подбодрил политического деятеля, сражающегося с опасным вирусом.

"Владимир Вольфович! Здоровья Вам! Вы нам нужны, мы вас любим! Однозначно! Выздоравливайте!" — написал теледоктор в своём Telegram-канале

Ранее вирусолог Виталий Зверев не одобрил восьмикратную вакцинацию Жириновского. Медик посоветовал не ставить над собой такие эксперименты. Он отметил, что никто точно не знает, как сработает препарат, если в организм попадёт несколько доз вакцин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен