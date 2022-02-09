РПЦ призвала жёстче наказывать интернет-педофилов

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священник Фёдор Лукьянов считает, что надо усилить наказание за растление детей, пропаганду "педофилии и других извращений" в социальных сетях и СМИ, сообщает РИА Новости.

Так, представитель церкви убеждён, что из-за интернета дети становятся лёгкой добычей для педофилов.

"Дети становятся объектами растления, выкладывают видео в личных аккаунтах в открытом доступе. Ничто не мешает извращенцам, которые такие видео смотрят, начать с ними общение, обманом получить компрометирующие ребёнка фотографии, шантажировать его и в итоге уговорить встретиться в реальности", — сказал Лукьянов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что закон, который предусматривает пожизненное заключение под стражу педофилов-рецидивистов, вступил в силу.

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