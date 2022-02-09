Максим Галкин поведал о потайных комнатах в их с Пугачёвой замке

Телеведущий Максим Галкин пообщался со своими поклонниками в своём аккаунте Instagram, рассекретив им некоторые моменты своей жизни.

Подписчики традиционно засыпали звезду вопросами, на которые он терпеливо и не без юмора отвечал. Тем более что на отдельные вопросы можно было ответить только при помощи шутки.

Например, фанаты юмориста не могли обойти вниманием замок, в котором живёт Галкин со своей семьёй: певицей Аллой Пугачёвой и детьми, Лизой и Гарри.

Поклонники задали ведущему вопрос, если ли в его замке "потайные комнаты, коридоры, проходы, как в старых детективах".

"Конечно! При этом ещё не все изучены. Некоторые остались с прошлого века, и туда ещё не ступала моя нога", — ответил Галкин.

Ранее Галкин рассказал, что только уборкой снега на территории их с Пугачёвой замка занимаются три человека. А чистоту и порядок в самом замке поддерживает целый штат домашней прислуги.

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