Вирусолог сообщил о вероятном отказе России от антикоронавирусных мер

Вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил предложение российского депутата Сергея Миронова остановить действие системы QR-кодов в регионах нашей страны. По мнению специалисты, власти РФ, скорее всего, решат отменить эти антикоронавирусные ограничения.

"Главная задача QR-кодов заключалась в том, чтобы людей стимулировать вакцинироваться. Если власть решит, что это не получилось, то всё отменят. Я всем говорю, что пандемия прекратится скоро, сама по себе, природными механизмами", — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Как подчеркнул Альтштейн, на сегодняшний день чем меньше прививаются граждане, тем больше умирает людей. Вместе с этим вирусолог указал на важность масочного режима как меры против распространения COVID-19.

Ранее парламентарий Миронов в своём Telegram-канале назвал QR-коды бесполезной и даже опасной мерой. Также член Госдумы РФ напомнил, что власти уже отменили карантин для контактных с заражёнными вирусом лиц и повторное тестирование для заболевших.

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