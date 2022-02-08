Телеканал "Дождь"* обратился в СК после слов Кадырова

Телеканал "Дождь"* подал заявление в Следственный комитет России на главу Чечни Рамзана Кадырова. Сотрудники канала объявили, что его высказывания возбуждают ненависть и вражду в их адрес и попадают под статью Уголовного кодекса. Сообщение об этом появилось на сайте "Дождя"*.

Уточняется, что заявление телеканала подписано главным редактором Тихоном Дзядко. Также в нём говорится о том, что никто из журналистов канала никогда не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме.

Кроме того, в адрес "Дождя"* никогда не выносились предупреждения о противодействии экстремистской деятельности.

Ранее Кадыров назвал "Дождь"*, "Новую газету", её журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина "террористами". Он также добавил, что доказательную базу можно найти в материалах журналистских расследований на независимых каналах.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации

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