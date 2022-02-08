Телеканал "Дождь"* подал заявление в Следственный комитет России на главу Чечни Рамзана Кадырова. Сотрудники канала объявили, что его высказывания возбуждают ненависть и вражду в их адрес и попадают под статью Уголовного кодекса. Сообщение об этом появилось на сайте "Дождя"*.
Уточняется, что заявление телеканала подписано главным редактором Тихоном Дзядко. Также в нём говорится о том, что никто из журналистов канала никогда не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме.
Кроме того, в адрес "Дождя"* никогда не выносились предупреждения о противодействии экстремистской деятельности.
Ранее Кадыров назвал "Дождь"*, "Новую газету", её журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина "террористами". Он также добавил, что доказательную базу можно найти в материалах журналистских расследований на независимых каналах.
* Признан иноагентом на территории Российской Федерации
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Вирус COVID-19 опасен тем, что он бесконечно мутирует. Можно ли самостоятельно отличить новый штамм коронавируса "омикрон" от обычного ОРВИ? Об этом рассказала врач Татьяна Шаповаленко.