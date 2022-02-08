Вассерман заявил о необходимости всеобщего обучения самообороне в РФ

В России необходимо организовать всеобщее обучение самообороне, полагает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

"Требуется очень большой комплекс подготовки по массовой самообороне. Понятно, что рано или поздно она будет разрешена в России", — заявил парламентарий, комментируя "Народным Новостям" предложенный депутатами Госдумы законопроект, который предполагает разрешение россиянам применять любые способы защиты в случае незаконного проникновения в их жилище.

Вассерман уточнил, что при обучении самообороне необходимо не ограничиваться отработкой технических навыков, но и уделять внимание психологической подготовке.

"Надо правильно себя вести и понимать чужое поведение", — пояснил депутат.

Он отметил, что действующий в РФ закон о самообороне предоставляет "довольно солидные права" при защите жизни и имущества.

"Необходимо только привести правоприменительную практику в соответствии с этим законом", — отметил парламентарий.

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