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Автор Екатерина Широкова

Психотехнолог рассказал, как победить одиночество и не шарахаться от людей

Общество

В современный мир, казалось бы, наводнённым общением в социальных сетях и интернете, настигла новая катастрофа — тотальное одиночество. В беседе с Pravda. Ru психотехнолог Сергей Маркелов объяснил, как перестать запираться в четырёх стенах, даже если очень хочется, и разорвать "кокон" одиночества.

Психотехнолог: Избавиться от одиночества очень просто

Специалист подчеркнул, что привычка "винить весь мир" присуща каждому, но в первую очередь необходимо признать, что это вы не хотите открываться этому самому миру.

Одиночество — мука

Как отметил собеседник, немаловажно и перестать себя жалеть.

"Ты где-то не понял себя, где-то не понял людей, где-то не понял бывшего супруга или супругу, дети не поняли тебя, уже выросшие. Просто признай, что нет виноватых. И мир виноват, и ты виноват", — пояснил психотехнолог. — "Что же ты от всех шарахаешься? Первое, поставь себе, признай, что это просто твоя уникальность".

По стечению ли обстоятельств или в силу привычки "быть одному", одиночество равно бездействие, подчеркнул Маркелов.

"Им удобнее что ли, назовём, быть одинокими. Потому что, знаете как? Быть человеком, вообще быть таким для себя комфортным и понятным — это труд", — рассказал психотехнолог.

Встал, сопли вытер!

Как подчеркнул Маркелов, для того, чтобы разорвать "кокон" одиночества, нужно делать хотя и маленькие, но шаги навстречу другим людям и, как бы это не звучало, навстречу себе.

"Очень много ребят у меня развелись, детки уже выросли, и пацаны одни, мои коллеги. Один ходит в театр-студию, "Пигмалиона" ставить. Хотя он никакого отношения к артистизму не имеет. Он психолог, он политолог. Другой бросает всё, ездит куда-то в дикие путешествия по миру. Третий Байкал осваивает уже четвёртый год. Люди идут туда и начинают делать то, что себе, в принципе, зря запретил", — привёл пример собеседник.

Немаловажно проработать и своё эго для полноценного, здорового общения с людьми.

"Это обычная история при заниженной самооценке. Я-то понимаю, что я никто. Но мне хочется, чтобы все считали, что я кто-то. Нет, считать будут, если ты этого добиваешься — зарабатываешь деньги, выращиваешь детей, первый брак неудачный, поднялся, сопли вытер, пошёл второй брак искать", — резюмировал психотехнолог.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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