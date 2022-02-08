Адвокат: наконец-то россияне перестанут бояться защищаться

Вчера стало известно, что в Верховный Суд РФ на рассмотрение направлена инициатива группы депутатов Госдумы, суть которой в том, чтобы разрешить россиянам применять любые средства защиты и методы самообороны в случае проникновения в их дом злоумышленников.

По словам действующего юриста, адвоката Алишера Захидова, это надо было сделать уже давно.

Член коллегии "Люди дела" рассказал в интервью Общественной службе новостей, что только в прошлом году на скамье подсудимых по обвинению в превышении необходимой самообороны оказались более 200 человек, из них двое — оправданы.

"Согласно действующему законодательству, человек в любой ситуации должен себя контролировать и отдавать себе отчёт в своих действиях. Но в жизни часто времени на анализ нет — всё происходит слишком быстро", — говорит Захидов.

Адвокат поясняет, что когда в дом лезет кто-то — неважно: алкаш или наркоман, бандит-грабитель, насильник или убийца — и человек импульсивно хватает то, что под руку подвернулось, чтоб его остановить, защитить жизнь и здоровье свои и своих близких. И рассуждать о том, как бы не сильно повредить нападающего, — значит, подставиться под удар.

Впрочем, подчеркнул Алишер Захидов, один ограничивающий фактор всё же нужно сохранить:

обороняющийся не должен ранить или как-то иначе навредить посторонним людям. Например, соседям или случайным прохожим.

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