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Автор Евгения Васильева

В Союзе ритуальных работников оценили инициативу ГД сделать похороны госуслугой

Общество

Глава Союза ритуальных работников Антон Авдеев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения о законопроекте, согласно которому в России похороны станут государственной услугой, а также появится специальный реестр ритуальных агентств.

В Союзе ритуальных работников оценили инициативу ГД сделать похороны госуслугой

"Я знаю такую народную поговорку: обещать — не значит жениться. В этом смысле можно говорить что угодно. Депутаты 15 раз выступали с такой инициативой, не вышло. Так что ждём текста закона на портале Sozd", — сказал специалист.

Также он подчеркнул, что главная проблема похоронной сферы заключается в отсутствии денег как при нормальной экономике. У организаций нет "оборотных средств" из-за падения доходов населения, заявил эксперт.

"Все предыдущие законопроекты писались бизнесом, который уже разваливался к тому времени, потому что у нас падение идёт с 2012 года однозначное. При этом при постоянно бедневшем населении. Никакое регулирование в этих условиях не работает", — отметил Авдеев.

Вместе с этим руководитель Союза ритуальных работников рассказал, как государству стоит контролировать эту сферу. По мнению специалиста, финансирование похорон является общественной задачей.

"Должны создать орган, который бы отслеживал, где чего не хватает, находил инвестиционные деньги поддерживать кладбище. Этот орган распределил бы средства по программе и спрашивал с местных властей о результатах финансирования", — заключил эксперт.

Ранее российские депутаты рассказали о планах рассмотреть в феврале этого года законопроект о погребении и сделать похороны государственной услугой. Если инициативу поддержат, осуществлять подобную деятельность смогут только специальные службы органов местного самоуправления.

"Защита прав граждан, потерявших близких, формирование ясного понятийного аппарата и достижений цифровизации применительно к отрасли, обеспечение государственного надзора и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса — вот только некоторые задачи нового закона", — сказал "Ведомостям" зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

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Битва на Хованском кладбище "похоронит" тайны ритуального бизнеса?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы госдума антон авдеев
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