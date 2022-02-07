Губерниев показал, чем кормят российских спортсменов на Олимпиаде в Китае

На Олимпиаде в Китае спортсменов кормят так называемыми "земляными яйцами", которые многие вообще не могут есть из-за специфического запаха. Об этом рассказал российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире "Эха Москвы". Он даже показал упаковку с этим продуктом.

По словам Губерниева, в меню олимпийцев действительно есть чёрные яйца, которые готовятся способом закапывания в землю, то есть фактически это тухлые яйца. Комментатор заметил, что сам он ест такую пищу с удовольствием, поскольку неоднократно бывал в Китае и Корее.

Он также добавил, что завтрак на Олимпиаде великолепный: там есть и китайская, и японская, и европейская еда. А вот с ужином есть вопросы. Если опоздать к ужину, то придётся идти в магазин, где ничего нет, кроме дошираков.

"Но я вчера, счастливец, нашёл маленький магазин, где была американская варёная колбаса. Понимаете, американская! Они особо это подчёркивают", — отметил Губерниев.

Он также добавил, что взял с собой 90 банок детского питания, которое он очень любит. И из них уже осталось около 40 штук.

Ранее биатлонистка Валерия Васнецова, которая некоторое время была на карантине, пожаловалась на плохое питание в Пекине.

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