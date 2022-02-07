В ГД предложили "выдавать" на одного абонента ограниченное количество сим-карт

С инициативой определить допустимое количество мобильных номеров до трёх на одного абонента выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев. По словам парламентария, несмотря на внесённые поправки о регистрации сим-карт, нечистые на руку дилеры оформляют на один паспорт десятки номеров.

Как подчеркнул Матвейчев, эти "симки" могут использовать мошенники, а владелец паспорта может и не подозревать, что они на него оформлены.

"Ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи", — цитирует обращение парламентария на имя главы Минцифры Максута Шадаева RT.

Кроме того, парламентарий предложил создать единую базу мобильных операторов, в которой бы отображалась информация об абоненте и количестве зарегистрированных на него номеров.

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