В Петербурге педагог заявила, что её вынудили уволиться из-за чтения Хармса

Чтение ученикам стихов репрессированных поэтов закончилось увольнением из петербургской гимназии №168 для педагога-организатора Серафимы Сапрыкиной.

Как написала экс-учительница в Facebook, в конце прошлого года её вызвала 80-летняя директор школы и приказала уволиться, поскольку та читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Александра Введенского и Даниила Хармса.

По словам Сапрыкиной, руководитель гимназии пригрозила ей увольнением по статье "Утрата доверия" в случае, если она не напишет заявление по собственному желанию.

"Я уволилась… Но если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й — вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям", — отметила бывшая учительница.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, узнав об истории Сапрыкиной, заявил о намерении добиться проверки по факту случившегося в гимназии.

"Завтра уйдет запрос в комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер", — написал он в Facebook.

Поэт Даниил Хармс, арестованный в 1941 году по обвинению в распространение в "клеветнических и пораженческих настроений", умер в больнице тюрьмы "Кресты" во время блокады Ленинграда. Реабилитирован в 1960 году.

Поэт Александр Введенский, арестованный в 1941 году по обвинению в контрреволюционной агитации, скончался от плеврита во время этапирования в Казань. Реабилитирован в 1964 году.

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