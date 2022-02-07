Умер заслуженный артист России, дрессировщик Владимир Дерябкин

Минувшей ночью стало известно о кончине гуру циркового искусства, народного артиста России Владимира Дерябкина-старшего. Великий дрессировщик и создатель Медвежьего театра миниатюр ушёл из жизни на 73-м году жизни.

О потере сообщили представители Музея циркового искусства.

"Талантливый человек талантлив во всём: работая на манеже цирка клоунаду и дрессировку медведей — самых опасных животных, Владимир Игнатьевич является основателем уникального, единственного в России Музея граммофонов и фонографов на Каменоостровском проспекте в Санкт-Петербурге", — говорится на странице музея "ВКонтакте".

Долгие годы Владимир Дерябкин-старший служил в цирке на Фонтанке. Кроме того, его запомнили как создателя и основателя первого Медвежьего театра миниатюр.

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