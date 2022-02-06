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Автор Николай Ткаченко

Россияне не поняли Ягудина, обвинившего украинцев в неуважении к Валиевой

Общество

Олимпийскому чемпиону в мужском одиночном катании Алексею Ягудину не понравилась реакция украинской команды на блестящее выступление россиянки Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Украинцы оказались единственными, кто не поаплодировал стоя фигуристке. Ягудина это задело за живое. Спортсмен назвал такую реакцию удивительной и даже заявил, что это "мерзость и позорище".

Россияне не поняли Ягудина, обвинившего украинцев в неуважении к Валиевой

Высказали своё мнение по поводу этого случая и обычные россияне. Многие из них не увидели ничего предосудительного в поступке команды Украины. И, хотя некоторые и согласились со словами Ягудина, большинство всё же не поняли его возмущения. Комментарии они оставили на сайте РИА Новости.

"Нельзя заставить себя любить. Не хотят и не надо. Вот ещё, переживать, что какие-то там украинцы не похлопали", — заметил Николай Васильевич.

"Я-то думал, невесть что: в комнате закрыли, коньки затупили, а тут не похлопали… Это уже клиника у наших спортивных товарищей". — добавил Александр Слепов.

"Они просто боятся выражать что-то. Они вернутся домой и, что их ждёт, если что-то скажут или сделают "не так"?" — объяснил Владислав Камынин.

"Застращали команду в СБУ, факт. Думаю, политикой они интересуются так же, как я, скажем балетом. Ну не моё это, при всём уважении к нашему искусству", — высказался Никодим Петрович.

"Не поаплодировали стоя, и это мерзость и позорище? Не обматерили, никак не оскорбили, т. е. ничего не сделали, и это оскорбило фигуриста? Ему нужно срочно к психиатру со своими гипертребованиями!" — констатировал Евгений Пахомов

"Я бы, наоборот, похвалил бы украинцев. Не скакали, не орали, резиновые перчатки не надевали. Для украинцев это явный прогресс. Надо быть снисходительным к таким. Они себе не принадлежат", — вступился за украинскую команду Гоша Розов.

"Непонятно, почему это названо "мерзостью". Я уж думала, освистали там, закидали чем-то с трибуны… Зачем так акцентировать на этом внимание, о себе больше решил напомнить", — поддержала обсуждение Ирина М.

"И что тут такого? Хлопать или нет — решение каждого. Они же не кричали ей, не оскорбляли", — заметил ЕРМАК 282.

"Ну не встали они, и чего? А они что, обязаны? И если это "мерзость", чего о ней орать на весь мир? Мы вон перед футбольными матчами на колено не вставали. Им не внимание нужно, а ПОЛНЫЙ ИГНОР!" — предположил Фат Туа.

"А в чем мерзость-то? Не похлопали девочке? Ну, если вас так выбивает это из колеи, может, не стоит на Олимпиаду ездить?" — спросила Ольга.

"Они, что корчили лица, освистывали, выражали недовольство? Ягудину лучше помалкивать, а СМИ быстрее гадость в сторону украинцев настряпать, вот где позорище…", — заключил vad-1227.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Почему Россия теряет золото Олимпиады?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
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