Мясников пошутил по поводу названия следующего за "омикроном" штамма

Людей уже настолько запугали коронавирусом, что все уже выучили слово "омикрон". Но интересно не это, а то, как назовут следующий за ним штамм, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале Россия 1.

"Единственное, что волнует, это то, что штаммы всё время развиваются, а по алфавиту за буквой "о" ("омикрон") идет буква "пи". Вот как назовут следующий штамм, это вопрос", — заметил доктор под дружные аплодисменты и улыбки зрителей в студии. "А ведь, знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет", — завершил свою мысль ведущий программы.

Ранее Александр Мясников рассказал, как ни в коем случае нельзя лечить "омикрон".

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