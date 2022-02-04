Военные подключились к вакцинации российских детей от коронавируса

Министерство обороны России начало массовую вакцинацию воспитанников довузовских учебных учреждений от коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Речь идет о подростках, которые учатся в суворовских, нахимовских военно-морских училищах, а также в президентских кадетских корпусах и пансионах МО РФ. Иммунизацию проходят учащиеся ведомственных образовательных учреждений в возрасте от 12 до 17 лет. Они прививаются отечественной вакциной для подростков "Гам-Ковид-Вак-М", которую разработал Минздрав РФ в ноябре 2021 года.

Как напомнило военное ведомство РФ, после двух фаз клинических испытаний препарат показал свою безопасность и эффективность. Отмечается, что вакцинация воспитанников ведется с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний.

Напомним, в конце января 2022 года Минздрав РФ выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для детей.

В исследовании примут участие 2200 добровольцев до 31 декабря 2023 года. Испытания пройдут в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

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