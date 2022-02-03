Названа стоимость олимпийских медалей в рублях

Председатель правительства Михаил Мишустин озвучил размер вознаграждений для спортсменов, которые завоюют олимпийские медали в Пекине.

Российские спортсмены будут простимулированы материально. Каждая медаль на Олимпиаде в Китае будет сопровождаться солидной премией.

"Золото — 4 млн руб (52 тыс. долларов);

Серебро — 2,5 млн руб;

Бронза — 1,7 млн руб", — сообщает ТАСС.

Ранее Станислав Садальский публиковал расценки на завоеванные медали в разных странах мира. Так, согласно таблице, опубликованной актёром, Украина готова раскошелиться для своих победителей в размере 125 тысяч долларов. Грузия одаряет своих спортсменов премией в размере 322 тысяч долларов. Казахстан награждает успешных олимпийцев, завоевавших золото, суммой в 250 тысяч долларов.

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