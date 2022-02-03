Наш ответ бигмаку: Путин пообещал попробовать блины в "Теремке"

Российский лидер Владимир Путин пообещал, что обязательно посетит "Теремок". По словам президента, очень важно, чтобы отечественные бренды имели преимущества на международном рынке, сообщает РИА Новости.

На встрече Путина с членами "Деловой России" основатель компании "Теремок" Михаил Гончаров заявил, что русские блины — это ответ "Макдональдсу" и бигмаку. Также бизнесмен решил пригласить президента на блины.

"Спасибо большое за приглашение. Обязательно попробую ваши блины", — ответил лидер России.

Ранее на встрече с членами "Деловой России" Путин сказал, что в стране не планируют вводить локдаун.

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