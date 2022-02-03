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Автор Игорь Рябов

На Земле началась новая магнитная буря

Общество

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук предупредили о начале новой магнитной бури слабого уровня G1, которая произошла из-за вспышки на Солнце.

На Земле началась новая магнитная буря

В воскресенье, 30 января более четырёх часов продлилась вспышка на Солнце, в результате чего случился выброс корональной массы в сторону Земли.

По данным астрономов РАН, январь оказался самым насыщенным геомагнитными событиями месяцем за последние годы. Специалисты фиксируют повышенную активность Солнца и прогнозируют пик этой активности в следующем году.

Судя по общепринятой классификации, существует пять уровней магнитных бурь — от G1 до G5. Слабая буря приводит к незначительным нарушениям в работе энергосистем и может оказать влияние на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают неполадки в работе навигационных систем и скачки напряжения в электросетях.

Магнитные бури могут негативно воздействовать на метеочувствительных людей, которые в дни повышенной активности Солнца жалуются на повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострение хронических заболеваний.

Ранее японские учёные разработали технологию прогнозирования солнечных бурь на основе квантово-механической интерференции.

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На кого влияют магнитные бури и как от них защититься
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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