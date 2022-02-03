Симоньян озвучила правила интимных отношений среди подчинённых

Маргарита Симоньян регламентировала личную жизнь своих сотрудников. В её постановлении всего два простых пункта.

Маргарита Симоньян решила внести ясность в такой щекотливый вопрос, как служебные романы.

"Дорогой коллектив! На всякий случай повторяю, что мне, а также нашей несуществующей комиссии по этике совершенно фиолетово, с кем вы спите. По той простой причине, что заглядывать в чужие постели — неприлично", — обратилась к подчинённым главный редактор RT.

При этом журналистка всё-таки задокументировала правила, по которым должны развиваться романы в коллективе её сотрудников.

А) Все должно быть добровольно. Б) Все участники мероприятия должны быть совершеннолетними и голосовать за кого положено. Администрация, — написала Маргарита.

На такой формализм в сфере личных отношений Симоньян толкнула новость об отставке президента телеканала CNN Джеффа Цукера, которого обвинили в харассменте, так как он крутил роман с подчинённой журналисткой. Руководитель СМИ, по мнению западного общества, нарушал все принципы "новой этики”.

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