Маргарита Симоньян регламентировала личную жизнь своих сотрудников. В её постановлении всего два простых пункта.
Маргарита Симоньян решила внести ясность в такой щекотливый вопрос, как служебные романы.
"Дорогой коллектив! На всякий случай повторяю, что мне, а также нашей несуществующей комиссии по этике совершенно фиолетово, с кем вы спите. По той простой причине, что заглядывать в чужие постели — неприлично", — обратилась к подчинённым главный редактор RT.
При этом журналистка всё-таки задокументировала правила, по которым должны развиваться романы в коллективе её сотрудников.
А) Все должно быть добровольно.
Б) Все участники мероприятия должны быть совершеннолетними и голосовать за кого положено.
Администрация, — написала Маргарита.
На такой формализм в сфере личных отношений Симоньян толкнула новость об отставке президента телеканала CNN Джеффа Цукера, которого обвинили в харассменте, так как он крутил роман с подчинённой журналисткой. Руководитель СМИ, по мнению западного общества, нарушал все принципы "новой этики”.
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