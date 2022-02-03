Как пенсионерам снизить платежи за вывоз мусора

Расходы на ЖКХ, которые в России планомерно и уверенно растут, пробивают солидную брешь в семейных бюджетах. Особенно у пенсионеров.

Интернет-издание "Слово и дело" выяснило, что по крайней мере одну строчку в платёжках стариков можно существенно сократить. Речь идёт о плате за вывоз ТБО.

Частично или полностью освобождаются — согласно действующему законодательству — от оплаты "за мусора" пенсионеры, имеющие право на получение федеральных коммунальных льгот: ветераны труда, инвалиды I или II групп, "чернобыльцы" и ряд других категорий.

В некоторых регионах пенсионерам предоставляется дополнительная социальная льгота.

Например, пенсионеры — москвичи, петербуржцы, проживающие в Московской и Ленинградской областях, должны платить за вывоз ТБО со скидкой в 30%, по достижении 70 лет — 50%, а по достижении 80 лет — вообще не платить.

Любой пенсионер также имеет право потребовать перерасчет цены за услугу по вывозу отходов, если он не находился в квартире более 5 дней. Этот факт надо лишь подтвердить справкой. Например, из больницы или командировочным удостоверением, или иным документом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.