Как пенсионерам снизить платежи за вывоз мусора

Расходы на ЖКХ, которые в России планомерно и уверенно растут, пробивают солидную брешь в семейных бюджетах. Особенно у пенсионеров.
Интернет-издание "Слово и дело" выяснило, что по крайней мере одну строчку в платёжках стариков можно существенно сократить. Речь идёт о плате за вывоз ТБО.
Например, пенсионеры — москвичи, петербуржцы, проживающие в Московской и Ленинградской областях, должны платить за вывоз ТБО со скидкой в 30%, по достижении 70 лет — 50%, а по достижении 80 лет — вообще не платить.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.