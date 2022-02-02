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Автор Евгения Васильева

Академик РАН объяснил повышенный интерес россиян к эзотерике паникой в обществе

Общество

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, почему россияне в последнее время заинтересовались астрологией, эзотерикой и данными о сверхъестественном. По информации компании "Эксмо-АСТ", граждане в последнее время покупали в два раза больше литературы с подобной тематикой.

Академик РАН объяснил повышенный интерес россиян к эзотерике паникой в обществе

По мнению академика РАН, такое поведение жителей РФ можно объяснить напряжённой обстановкой во время пандемии коронавируса. Эксперт назвал состояние российского общества нестабильным. Он отметил, что помимо книг об эзотерике в Сети существует множество порталов о сверхъестественном. Вместе с этим Онищенко рассказал о вине СМИ в сложившейся ситуации.

"Думаю, всё это признак, что со всей этой паникой пора заканчивать. Мы заигрались. Порой возникает ощущение, что общество даже не хочет выходить из этой инерции — ведь коронавирус уже стал оправданием для откладывания решения важнейших проблем", — подчеркнул специалист в беседе с ФАН.

Также врач призвал людей осознать, что коронавирусная инфекция в наше время является данностью. Поэтому жизнь необходимо скорректировать с учётом пандемии, заключил эксперт.

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ПРОФЕССОР ОСИПОВ: ЭЗОТЕРИКА
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Темы геннадий онищенко
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