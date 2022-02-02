Академик РАН объяснил повышенный интерес россиян к эзотерике паникой в обществе

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, почему россияне в последнее время заинтересовались астрологией, эзотерикой и данными о сверхъестественном. По информации компании "Эксмо-АСТ", граждане в последнее время покупали в два раза больше литературы с подобной тематикой.

По мнению академика РАН, такое поведение жителей РФ можно объяснить напряжённой обстановкой во время пандемии коронавируса. Эксперт назвал состояние российского общества нестабильным. Он отметил, что помимо книг об эзотерике в Сети существует множество порталов о сверхъестественном. Вместе с этим Онищенко рассказал о вине СМИ в сложившейся ситуации.

"Думаю, всё это признак, что со всей этой паникой пора заканчивать. Мы заигрались. Порой возникает ощущение, что общество даже не хочет выходить из этой инерции — ведь коронавирус уже стал оправданием для откладывания решения важнейших проблем", — подчеркнул специалист в беседе с ФАН.

Также врач призвал людей осознать, что коронавирусная инфекция в наше время является данностью. Поэтому жизнь необходимо скорректировать с учётом пандемии, заключил эксперт.

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