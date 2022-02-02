Любимый диктор Куравлёва назвала болезнь, которая обошла его стороной

Актер Леонид Куравлёв был личностью и необыкновенным человеком с очень высоким чувством собственного достоинства. И в жизни его обошла стороной одна болезнь, которой заражаются многие известные люди. Об этом рассказала народная артистка РСФСР и любимый диктор Куравлёва Анна Шатилова в эфире ток-шоу с Андреем Малаховым на канале "Россия 1".

"Много болезней, но есть страшная болезнь — звёздная. Люди неумные заболевают такой болезнью. Леонид был очень умным человеком, поэтому эта болезнь его обошла. Он знал и понимал, как он любим народом, любим очень. И как он скромно всегда себя вёл, но соблюдал чувство собственного достоинства обязательно", — подчеркнула Шатилова.

Она также добавила, что у Куравлёва была великолепная семья, которой он гордился, и призвала не отнимать у него это чувство гордости. По её мнению, нельзя говорить о том, что дети его предали, отдав в пансионат для пожилых людей, так как это было общее решение семьи и самого актёра.

Ранее актёр Станислав Садальский, сыгравший вместе с Куравлёвым как минимум в пяти картинах, назвал качество Леонида Вячеславовича, за которое его так любили зрители.