Россияне пошутили по поводу "конфуза" Джонсона на встрече с Зеленским

Британский премьер Борис Джонсон встретился во вторник с президентом Украины Владимиром Зеленским. И в самом начале визита произошел случай, который журналисты назвали конфузом.

Джонсон вышел из автомобиля с красной папкой под рукой и направился к встречающему его Зеленскому. Далее случилось неожиданное — помощница премьер-министра бросилась к нему через всю площадь, буквально вырвала папку с документами и убежала. Джонсон удивился, однако продолжил обмен приветствиями с лидером Украины.

Пользователи Сети тут же начали строить догадки, что это было, и почему у Джонсона отобрали папку. Кто-то предположил, что там могли быть "секретные документы", которые не положено видеть Зеленскому. А кто-то выдвигал и более экзотические версии. Своими мнениями по поводу инцидента россияне обменялись на сайте издания РИА Новости.

"Секретные документы не положено холопу видеть!" — заметила Виктория Никифорова. "Это была коктейльная карта", — предположила Alexzandra Hambleton. "Забыли для выступления шпаргалку из США вложить, а то понёс бы про дружбу с Россией", — написал Треугольник Малевича. "Пульку по пути в самолёте расписывали, доверить такой важный документ Борису нельзя", — пошутил Алексей Устинов. "Зачем папку отобрали? Там была вся помощь Украине собрана!" — спросил Alex List. "Борис не играл роль Харри в фильме "Тупой и ещё тупее"?", — поинтересовался Тимофей Орлов. "Ну, правильно. Как бы чего не выкинул без помощницы. Все они там цирковые", — констатировал Козьма Прутков.

Но другие читатели не увидели в этом ничего такого. Они посчитали, что конфуза в случившемся нет.

"Это ничего. Я-то уж подумал, что он как Байден с графиней, свистнул при встрече", Nobel Nobel "Вроде ничего особенного. Да и начхать бриту, не могут саксы оконфузиться перед папуасами, они высокомерные, ведь нас славян за дикарей считают", — Валера Удовиченко. "А в чём конфуз-то?", — Фат Туа. "Они друг друга стоят, им бы в тандеме на рояле играть", — Василий Белоцерковец. "Ужас, какой конфуз! Ну, надо же, помощница подбежала к премьер-министру забрать документы, с которыми он работал, чтобы они ему не мешали при общении! Они теперь прямо сгорят от стыда!" — Yiry Liderman. "А, собственно, в чем конфуз. Вот если бы он вышел с бутылкой виски и бутербродом с салом — вот это конфуз, журналисты что-то напутали", — Mike Fauley.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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