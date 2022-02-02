EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Россияне пошутили по поводу "конфуза" Джонсона на встрече с Зеленским

Общество

Британский премьер Борис Джонсон встретился во вторник с президентом Украины Владимиром Зеленским. И в самом начале визита произошел случай, который журналисты назвали конфузом.

Россияне пошутили по поводу "конфуза" Джонсона на встрече с Зеленским

Джонсон вышел из автомобиля с красной папкой под рукой и направился к встречающему его Зеленскому. Далее случилось неожиданное — помощница премьер-министра бросилась к нему через всю площадь, буквально вырвала папку с документами и убежала. Джонсон удивился, однако продолжил обмен приветствиями с лидером Украины.

Пользователи Сети тут же начали строить догадки, что это было, и почему у Джонсона отобрали папку. Кто-то предположил, что там могли быть "секретные документы", которые не положено видеть Зеленскому. А кто-то выдвигал и более экзотические версии. Своими мнениями по поводу инцидента россияне обменялись на сайте издания РИА Новости.

"Секретные документы не положено холопу видеть!" — заметила Виктория Никифорова.

"Это была коктейльная карта", — предположила Alexzandra Hambleton.

"Забыли для выступления шпаргалку из США вложить, а то понёс бы про дружбу с Россией", — написал Треугольник Малевича.

"Пульку по пути в самолёте расписывали, доверить такой важный документ Борису нельзя", — пошутил Алексей Устинов.

"Зачем папку отобрали? Там была вся помощь Украине собрана!" — спросил Alex List.

"Борис не играл роль Харри в фильме "Тупой и ещё тупее"?", — поинтересовался Тимофей Орлов.

"Ну, правильно. Как бы чего не выкинул без помощницы. Все они там цирковые", — констатировал Козьма Прутков.

Но другие читатели не увидели в этом ничего такого. Они посчитали, что конфуза в случившемся нет.

"Это ничего. Я-то уж подумал, что он как Байден с графиней, свистнул при встрече", Nobel Nobel

"Вроде ничего особенного. Да и начхать бриту, не могут саксы оконфузиться перед папуасами, они высокомерные, ведь нас славян за дикарей считают", — Валера Удовиченко.

"А в чём конфуз-то?", — Фат Туа.

"Они друг друга стоят, им бы в тандеме на рояле играть", — Василий Белоцерковец.

"Ужас, какой конфуз! Ну, надо же, помощница подбежала к премьер-министру забрать документы, с которыми он работал, чтобы они ему не мешали при общении! Они теперь прямо сгорят от стыда!" — Yiry Liderman.

"А, собственно, в чем конфуз. Вот если бы он вышел с бутылкой виски и бутербродом с салом — вот это конфуз, журналисты что-то напутали", — Mike Fauley.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы сша украина борис джонсон великобритания владимир зеленский
Новости
WADA внимательно наблюдает за Россией: "Мы должны быть уверены"
Связь с оппозицией? Двух белорусских лыжниц не пустили на Игры
Попова назвала процент зараженных "омикроном" в Москве и Санкт-Петербурге
Украина-Польша-Британия — новый альянс появится на территории Европы
Американский врач назвал необычные симптомы "омикрона"
Стоимость нефти марки Brent продолжает бить рекорды: почти $90
Уголовное дело завели из-за гибели механика на затонувшем судне в Приморье
Поклонская предложила свою помощь Киеву в осознании причин ухода Крыма
Россияне пошутили по поводу "конфуза" Джонсона на встрече с Зеленским
Польский генерал честно рассказал о страхе перед "Искандерами"
Последние материалы
Связь с оппозицией? Двух белорусских лыжниц не пустили на Игры
Попова назвала процент зараженных "омикроном" в Москве и Санкт-Петербурге
Украина-Польша-Британия — новый альянс появится на территории Европы
Американский врач назвал необычные симптомы "омикрона"
Стоимость нефти марки Brent продолжает бить рекорды: почти $90
Уголовное дело завели из-за гибели механика на затонувшем судне в Приморье
Поклонская предложила свою помощь Киеву в осознании причин ухода Крыма
Россияне пошутили по поводу "конфуза" Джонсона на встрече с Зеленским
Польский генерал честно рассказал о страхе перед "Искандерами"
Крымский парламент: украинские политики так и не поняли, почему ушёл Крым
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Мир. Новости мира
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Шоу-бизнес
Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом
Любовь Степушова Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий Любовь Степушова Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Общество
Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя
В Турции предрекли новый кризис "в подбрюшье России"
Мир. Новости мира
В Турции предрекли новый кризис "в подбрюшье России"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников