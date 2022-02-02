Попова рассказала, ждать ли россиянам очередной локдаун

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России, локдаун или карантин вводить в стране не планируют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, не предвидится и других чрезвычайных мер на фоне пандемии.

Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, в стране есть чёткие отработанные механизмы борьбы с пандемией и методы быстрой диагностики COVID-19.

"У нас сегодня есть очень серьёзное, укрепившееся и выросшее, в общем-то, за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон "122". Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно", — пояснила Попова в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление главы Роспотребнадзора о том, что привитым гражданам, даже после контакта с больным коронавирусом, нет необходимости уходить на самоизоляцию. При этом Попова подчеркнула, что это "правило" действует для тех, у кого не проявились симптомы заболевания.

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