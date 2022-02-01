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Автор Илья Родин

Экономисты рассказали о снижении интереса к программе маткапитала

Общество

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Ткаченко заявил, что институт материнского капитала в РФ становится все менее востребованным. Об этом во вторник, 1 февраля, пишет РБК.

Экономисты рассказали о снижении интереса к программе маткапитала

В своей статье "Социально-экономическая оценка демографической ситуации в России" Ткаченко рассказал, что программа маткапитала на начальном этапе действительно способствовала повышению рождаемости в России. Но в настоящее время она влияет на планы семей все меньше. Причиной снижения интереса стала непрозрачная политика пролонгирования программы.

По мнению учёного, эту государственную программу постоянно продлевают, что является положительным фактором. Но, так как сроки продления довольно короткие, то доверие к институту падает, в особенности в долгосрочной перспективе.

Его поддержал профессор Российской экономической школы (РЭШ) Евгений Яковлев. Он считает, что негативное влияние оказало распространение программы маткапитала в 2020 году на первого ребенка. Это решение значительно понизило финансовую мотивацию для россиян рожать второго, а тем более, третьего ребенка.

"С моей точки зрения, рациональнее было бы ввести более пропорциональное выделение субсидии — за первых детей в размере, например, одной трети от размера капитала на вторых и последующих", — полагает профессор.

Александр Ткаченко уверен, в свою очередь, что властям необходимо изучить положительные примеры из практики других государств. И, в частности, необходимо подумать о выплате пособий на детей вне зависимости от финансовой состоятельности родителей.

Напомним, что в этом году государство выплатит за первого ребенка 524,5 тыс. рублей, а за второго — 693,1 тыс. В том случае, если родители уже получили капитал за первенца, выплата составит 168,6 тыс.

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Маткапитал и рождаемость – Есть ли связь?
Автор: Илья Родин, Куратор: Наталия Красовская
Темы материнский капитал
Новости
Экономисты рассказали о снижении интереса к программе маткапитала
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