Суд принял сторону Собчак в споре с юристом Троицкой

Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска юриста Эльнары Троицкой в отношении телеведущей Ксении Собчак.

Инцидент между будущими истцом и ответчицей произошёл на Петербургском экономическом форуме-2021, во время которого Собчак в роли журналиста обратилась к Троицкой с фразой "А вы на какую панель пришли?". Юрист сочла этот вопрос оскорблением и подала на журналистку в суд, пишет РИА Новости.

Среди требований истца было удаление записи беседы с Собчак, а также компенсация морального вреда в размере 50 миллионов рублей.

"В удовлетворении иска о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения отказано", — сообщили в суде журналистам.

По мнению Собчак, которое она выразила в своём Telegram-канале, поводов для обиды на неё у юриста не было.

"Я же говорила, что никого не обижала, и не за что на меня обижаться… На моем репортаже … перед мини-интервью с ней шел блок про охотниц за випами", — сообщила Собчак.

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