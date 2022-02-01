Российский регион продемонстрировал свою готовность к войне

Департаментом гражданской защиты по Тюменской области был обнародован перечень жизненно важных средств и продуктов питания, которые в определённом количестве всегда должны быть в запасе, если будет объявлена чрезвычайная ситуация или война. Информацию об этом представило издание URA. RU, в распоряжении которого оказалось распоряжение департамента.

В документе сказано, что в состав запасов для экстренных случаев должны входить все необходимые категории средств: продовольственные, медицинские и технические.

"Запасы предназначены для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения спасательных формирований. Запасы включают оборудование, продовольственные и медицинские средства", — говорится в постановлении, созданном департаментом гражданской защиты Тюменской области.

Всего список необходимых средств включает в себя 70 пунктов. В нём можно найти предметы мебели (столы, стулья, кровати), постельное бельё, посуду. Для жизнеобеспечения вне жилых помещений в перечне указаны печки-"буржуйки" и палатки. К самым необходимым для выживания продуктам разработчики отнесли консервы, крупы, хлеб, масло, мясные, молочные и рыбные припасы, овощи, сыр, приправы, воду, чай и сахар.

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