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Автор Евгения Васильева

Минпросвещения заявило о карантине в 62 российских школах

Общество

В Минпросвещения РФ рассказали, что в нашей стране власти закрыли 62 школы по причине высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Карантинные меры объявили в 270 учебных заведениях в 39 регионах.

Минпросвещения заявило о карантине в 62 российских школах

Как написали в Telegram-канале "Большая перемена", 31 января часть школ перевели на онлайн-обучение. Например, дистанционные занятия проводят для учеников первых-восьмых классов в Ставропольском крае. Также в удалённом формате проходят уроки в Сыктывкаре. В Тульской области школьникам организовали каникулы со 2 по 11 февраля. Учащиеся седьмых-одиннадцатых классов в Санкт-Петербурге занимаются в формате онлайн до 13 февраля. В Ингушетии власти решили ввели дистанционные уроки с 3 по 5 февраля.

Ранее врач Елена Дондурей заявляла, что рост числа заболевших COVID-19 несовершеннолетних может свидетельствовать о поэтапном окончании пандемии. По данным эксперта, коронавирус становится более похожим на обычные респираторно-вирусные инфекции.

"Я не думаю, что в эту волну мы будем видеть какие-то сверхъестественные осложнения после новой коронавирусной инфекции, которые существенно отличаются от других", — добавила специалист, слова которой цитирует РИА Новости.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 россия карантин ингушетия сыктывкар коронавирус санкт-петербург тульская область ставропольский край
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