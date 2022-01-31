Психиатр объяснила, кому могут навредить секс-шопы

Если в России запретят секс-шопы, вероятно, появится подпольный рынок интимных товаров и возникнет тайная торговля. Такое мнение высказала психиатр-сексолог Надежда Соловьёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач заметила, что пары могут купить что-то в специализированных магазинах для получения сексуального опыта или разнообразия сексуальной жизни. Однако, по мнению доктора, есть и не очень хороший момент, связанный с магазинами интимных товаров. Это вседозволенность и доступность для всех, так как нельзя понять, есть уже человеку восемнадцать лет или нет.

Психиатр уточнила, что это даже совсем нехорошо для части людей, в особенности для тех, кто ещё не прошёл все стадии сексуального развития. Соловьева внесла предложение поступить с секс-шопами так же, как с азартными играми — то есть ввести ограничения и лицензирование.

Ранее представитель РПЦ назвал магазины интимных товаров "узаконенным развратом", заметив, что церковь выступает против этого.

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