В Кремле оценили возможность введения локдауна из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос введения локдауна в России из-за пандемии коронавируса не обсуждается в настоящее время.

"Не актуален. Не обсуждается. Никакого отношения", — цитирует Пескова РИА Новости.

В понедельник, 31 января в стране было выявлено 124 070 случаев заражения коронавирусом. В медучреждения госпитализировали 9090 человек, инфицированных COVID-19. За сутки от болезни скончались 621 человек.

В 82 российских регионах зафиксировано распространение омикрон-штамма коронавируса. За время пандемии в России коронавирусом заболели почти 12 миллионов человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 331 349 россиян.

Самый надёжный способ защиты от COVID-19 является вакцинация. На сегодняшний день двумя дозами вакцины привились 79,2 миллиона граждан РФ. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 64%.

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