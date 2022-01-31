30 января - чёрный день для российского кинематографа

Воскресенье, 30 января, стал "чёрным днём" для российской киноиндустрии.
В этот день ушли из жизни сразу четыре человека, которые были знаковыми фигурами в отечественно кинематографе.
"Сегодня просто какой-то чёрный день для кино", пишут в соцсетях люди.
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