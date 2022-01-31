30 января - чёрный день для российского кинематографа

Воскресенье, 30 января, стал "чёрным днём" для российской киноиндустрии.

В этот день ушли из жизни сразу четыре человека, которые были знаковыми фигурами в отечественно кинематографе.

Утром союз кинематографистов сообщил, что скончался кумир миллионов россиян Леонид Куравлёв .

. Чуть позже публицист Николай Подосокорский рассказал о смерти от инсульта на фоне ковида 69-летней киноведа и кинокритика Ольги Галицкой .

. Режиссер и художник-мультипликатор, мама Чебурашки, "Варежки" и Бармалея Майя Бузинова умерла в возрасте 92 лет, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

умерла в возрасте 92 лет, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Ближе к ночи стало известно о кончине 84-летнего кинорежиссёра Виктора Мережко.

"Сегодня просто какой-то чёрный день для кино", пишут в соцсетях люди.