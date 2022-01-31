В феврале проиндексируют ряд пособий россиянам

В феврале 2021 года произойдёт индексация ряда пособий россиянам. Так, материнский капитал будет пересчитан в начале февраля исходя из уровня фактической инфляции, сообщают "Известия".

До сих пор маткапитал индексировался в январе по уровню прогнозируемой инфляции. Теперь новый формат выплаты будет использоваться ежегодно. В текущем году эта выплата с учётом фактической инфляции будет проиндексирована на 8,4%.

Таким образом, выплата на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей и 693,1 тыс. рублей — на второго при условии, что семья не получала денег после рождения первого.

Также с 1 февраля будет проиндексированы и другие выплаты:

матери и опекуны детей призывников станут получать 13 895 рублей;

усыновление ребёнка старше 7 лет, инвалида или братьев и сестёр будет стоить 156 429 рублей;

пособие при рождении ребёнка — 19 981 рубль.

Единовременное пособие, которое выплачивается опекунам или усыновителям при передаче детей в семью, составит 20,4 тыс. рублей, а максимальное — 156,4 тыс. рублей. Речь идёт о тех случаях, когда ребёнок будет передан после 1 февраля. Также будут пересчитаны и некоторые другие социальные выплаты, среди которых пособие на погребение — 6,9 тыс. рублей. Ежемесячная выплата участникам ВОВ составит 4,7 тыс. рублей.

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