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Автор Николай Ткаченко

Писатель Стариков объяснил, почему введение QR-кодов не имеет смысла

Общество

Никакого смысла во введении QR-кодов нет, поскольку они не являются гарантией от заражения коронавирусом. Об этом заявил политик, писатель, член партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков на своём You-Tube-канале.

Писатель Стариков объяснил, почему введение QR-кодов не имеет смысла

Он рассказал, что на прошедшей неделе был гостем ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1". И выглядело всё необычно, потому что в студии не было ведущего. По словам политика, сначала Ольга Скабеева, а вслед за ней и Евгений Попов заболели "омикроном".

Болеют они в лёгкой форме, без каких-либо отрицательных ощущений, добавил писатель. Но уже сам этот факт, по его мнению, говорит о бессмысленности введения QR-кодов. Потому что, будучи вакцинированными и получив так называемый бустер, наши многоуважаемые ведущие могли бы ходить и заражать, отметил он.

"И когда для посещения каких-то мест, транспорта, чего-то ещё, только сам факт вакцинации является гарантией того, что человек здоров, то мы с вами, во-первых, упираемся в ситуацию, которая в Канаде происходит. А самое главное, сама жизнь говорит, что это не так: человек может быть вакцинированным, но при этом заражать других людей.

Поэтому никакого смысла введения QR-кодов нет. Это вообще не про медицину — не прерываются никакие цепочки заражения. А что касается вакцинации, каждый сам принимает решение", — заключил политик.

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