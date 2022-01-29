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Автор Валентина Севрюгина

Эксперт рассказал, что делать заболевшим COVID-19 в путешествии

Общество

Заместитель генерального директора туристической компании Tez Tour Владимир Каганер рассказал, как действовать, если вы заболели коронавирусом во время путешествия.

Эксперт рассказал, что делать заболевшим COVID-19 в путешествии

Он отметил, что для туристов, которые ездят по путевкам, такая ситуация не должна вызвать никаких проблем, поскольку такие отдыхающие автоматически застрахованы. Каганер пояснил, что помощь при COVID-19 по умолчанию входит в самую обычную страховку.

Так, при заболевании туристу предложат остаться в отеле и пройти необходимый курс лечение. По словам специалиста, в случае ухудшения состояния заболевшего обязаны направить в ближайшую больницу.

"Конечно, его не пустят в самолёт, поэтому и просят приобретать вот эти дополнительные виды страховок, которые если вдруг у вас окончился срок путешествия, и вы ещё на неделю задержались, покрывают этот возврат не по приобретённому билету, а на более долгий срок, — отметил Каганер в эфире "Пятого канала".

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А.Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков сказал, что в середине февраля в России произойдёт резкое снижение заболеваемости коронавирусом.

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Коронавирус: меры профилактики на дорогах
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 туризм коронавирус владимир каганер
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