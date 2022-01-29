Эксперт рассказал, что делать заболевшим COVID-19 в путешествии

Заместитель генерального директора туристической компании Tez Tour Владимир Каганер рассказал, как действовать, если вы заболели коронавирусом во время путешествия.

Он отметил, что для туристов, которые ездят по путевкам, такая ситуация не должна вызвать никаких проблем, поскольку такие отдыхающие автоматически застрахованы. Каганер пояснил, что помощь при COVID-19 по умолчанию входит в самую обычную страховку.

Так, при заболевании туристу предложат остаться в отеле и пройти необходимый курс лечение. По словам специалиста, в случае ухудшения состояния заболевшего обязаны направить в ближайшую больницу.

"Конечно, его не пустят в самолёт, поэтому и просят приобретать вот эти дополнительные виды страховок, которые если вдруг у вас окончился срок путешествия, и вы ещё на неделю задержались, покрывают этот возврат не по приобретённому билету, а на более долгий срок, — отметил Каганер в эфире "Пятого канала".

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А.Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков сказал, что в середине февраля в России произойдёт резкое снижение заболеваемости коронавирусом.

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