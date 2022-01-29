С 1 февраля социальные пособия начнут получать жёны и дети призывников. Беременным женщинам "срочников" положена единовременная выплата в 32 420 рублей. Также увеличатся пособия на усыновление детей, рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
По словам экономиста, ряд выплат будут ощутимо увеличены. Так, с февраля ряд пособий составит:
"С 1 февраля: максимум "декретных" поднимется до 360 164 рублей за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребёнком составит минимум 7 493 рублей, максимум — 31 282 рублей. Размеры пособий выросли вслед за ростом прожиточного минимума (до 12 792 рублей)", — пояснила Сорокина в беседе с "Праймом".
Экономист подчеркнула, что также увеличены и пособия не связанные с прожиточным минимумом. Такие выплаты подниму с 1 февраля на 8,4 %.
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