Экономист Сорокина напомнила, какие выплаты вырастут в 2022 году

С 1 февраля социальные пособия начнут получать жёны и дети призывников. Беременным женщинам "срочников" положена единовременная выплата в 32 420 рублей. Также увеличатся пособия на усыновление детей, рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

По словам экономиста, ряд выплат будут ощутимо увеличены. Так, с февраля ряд пособий составит:

матери и опекуны детей призывников — 13 895 рублей,

усыновление ребёнка старше 7 лет, инвалида или братьев и сестёр — 156 429 рублей,

пособие при рождении ребёнка — 19 981 рубль,

материнский капитал на первого ребёнка — 524 527 рублей,

маткапитал на второго ребёнка — 693,1 тысячи рублей.

"С 1 февраля: максимум "декретных" поднимется до 360 164 рублей за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребёнком составит минимум 7 493 рублей, максимум — 31 282 рублей. Размеры пособий выросли вслед за ростом прожиточного минимума (до 12 792 рублей)", — пояснила Сорокина в беседе с "Праймом".

Экономист подчеркнула, что также увеличены и пособия не связанные с прожиточным минимумом. Такие выплаты подниму с 1 февраля на 8,4 %.

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