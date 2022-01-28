Кто вычёркивает мировых лидеров в офисе Пригожина

Сегодня, 28 января, издание The Moscow Post подписало мировое соглашение с юристами компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", представляющей петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Чтобы избежать суда с юристами небезызвестного бизнесмена, редакция удалила статью от 21 ноября 2021 года и принесла свои извинения перед истцом.

Процесс подписания мирового соглашения проходил в офисе Евгения Пригожина. Как только перед издательством забрезжила ответственность согласно законодательству Российской Федерации, оно удалило статью. Однако юристам бизнесмена этого показалось мало. За публикацию недостоверных данных они собирались затребовать пятимиллионную компенсацию. Вряд ли бюджет редакции предусматривал подобную сумму на судебные издержки. Чтобы избежать судебного процесса и последующих за ним голодных месяцев у компьютера, The Moscow Post пошел на мировое соглашение и извинился перед Пригожиным.

Журналистам в первую очередь данное подписание было интересно возможностью побывать на рабочем месте бизнесмена, который последние годы становится главным действующим лицом самых громких событий околополитической повестки. Напомним, именно его многие обвиняли в помощи Дональду Трампу при избрании на должность президента США. Чтобы опровергнуть (или подтвердить?) слухи в конце прошлого года даже вышел фильм-исповедь Евгения Пригожина "16-й", где с юмором описывалось, как в российской глубинке формируется мировая информационная повестка. Сам бизнесмен обвинения в связи с американскими выборами 2016 года отвергает.

Первыми посетили офис Пригожина журналисты РИА ФАН, что не удивительно, ведь его неоднократно связывали с данным СМИ. В видеоролике журналистов можно разглядеть интерьер офисного помещения: лаконичный дизайн, портрет Владимира Путина на месте и еще одна любопытная деталь — блэкборд с перечеркнутыми портретами Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Барака Обамы, Петра Порошенко и других людей. Также присутствуют фотокарточки Бэтмена и кота Тома из знаменитого мультсериала. Впрочем, все эти фигуры — битые карты в колоде "пригожинцев" — на каждом изображении также красуется жирный красный крест.

Журналисты РИА ФАН в офисе Конкорда

В "подвешенном" состоянии, судя по всему, пока остается только президент Франции Эммануэль Макрон, а также нынешний лидер США Джо Байден, возле которого и вовсе стоит вопросительный знак. Видимо, после событий в Конгрессе в начале 2021 года даже здесь не уверены, в каком качестве воспринимать пожилого человека с проявлениями возможной деменции.

Блэкборд с перечеркнутыми портретами в офисе Конкорда

Последний гвоздь в гроб унижений The Moscow Post вбили все те же юристы "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Они выразили надежду, что впредь СМИ будут соблюдать нормы журналистской этики и тщательно проверять материалы на достоверность перед публикацией. У ответчиков, судя по этой истории, с этим определенные проблемы.