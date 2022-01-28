Поклонская прокомментировала поправки в Конституцию Крыма

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская высказала своё мнение по поводу внесённых изменений в Конституцию Крыма.

Изменения в Конституцию Крыма Поклонская, отказавшаяся ехать в Кабо-Верде, назвала прекрасными. Они касаются права главы региона занимать свою должность более двух сроков подряд.

"По поводу изменений, связанных с работой прокурора, всё понятно. Здесь подразумевается, что прокурор сможет надзирать за законом на территории Крыма беспристрастно и реагировать на любые нарушения закона (без получения одобрения в кабинете у Главы)", — написала политический деятель в своём Instagram-аккаунте.

Наталья уверена, что такой сценарий допускается лишь гипотетически и является просто фантазией.

"Но даже если найдётся такой прокурор, то продержаться можно будет максимум год-два. Но потом пусть не ждёт поздравительной открытки на День прокуратуры", — пошутила Поклонская.

Бывший прокурор республики Крым вспомнила, как однажды к ней за советом обратился один из руководителей, пытаясь понять "куда же деть десятки миллионов дохода с тёмных украинских времён". Поклонская призналась, что не успела дать "совет", так как руководитель пошёл напопятную.

"Что же касается инициативы бессрочного нахождения в должности Главы, поддерживаю однозначно, так как авторитет Сергея Аксёнова и его окружения незыблем и не подлежит сомнению. Просто нецелесообразно", — уверена несостоявшийся посол в Кабо-Верде.

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