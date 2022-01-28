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Автор Владимир Васютченко

Эксперт объяснил, как избежать новой схемы мошенничества с банковскими картами

Общество

Соблюдение ряда мер предосторожности позволит избежать новой схемы мошенничества с банковскими картами, заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о хищении средств со счетов россиян после их попытки купить через интернет билеты на концерты и спектакли.

Эксперт объяснил, как избежать новой схемы мошенничества с банковскими картами

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя спешить с вводом данных своей банковской карты на сайте, где предлагаются билеты, и даже с переходом по ссылке на него. Сначала нужно убедиться в надёжности источника ссылки.

"Если это общая какая-то информация, если это рекламное предложение, где-то на форуме увидели или на почту прислали, то, конечно, уровень доверия должен быть околонулевым", — сказал Ульянов.

Он рекомендовал завести отдельную карту для покупок через интернет и не держать на ней денег.

"Если нам необходимо совершить покупку, мы перекидываем деньги с основной карты на неё", — пояснил эксперт.

По его словам, стоит также пользоваться существующими спецсервисами для проверки ссылок.

"Чем больше вот этих средств и уровней безопасности мы используем, тем ниже наши риски", — подчеркнул Ульянов.

Ранее СМИ сообщили о росте числа мошеннических сайтов, через которые злоумышленники похищают средства с карт россиян под предлогом покупки билетов на концерты и спектакли.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
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