В России могут полностью запретить суррогатное материнство

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит закон о полном запрете в РФ суррогатного материнства. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.

Останина пояснила, что весной принять закон с высокой долей вероятности не получится. Поэтому его вынесут на осеннюю сессию.

По её словам, значительный интерес к законодательной инициативе проявили члены Общественной палаты РФ и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

"Женщинам, которые не могут иметь детей, (предлагается) бесплатная за бюджетный счёт процедура ЭКО и второй способ — дети-сироты, которые нуждаются в усыновлении и материнской ласке", — рассказала глава комитета.

Отметим, что в настоящее время в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей такого законопроекта нет.

"В нашем комитете нет законопроекта о полном запрете суррогатного материнства в РФ. И здесь ставим точку", — заявила замглавы комитета Татьяна Буцкая .

По её мнению, применение этого института возможно, он является спасением для бездетных женщин, но рождение детей не должно оплачиваться.

В декабре 2021 года в Государственную думу был внесён проект закона об окончательном запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. По мнению депутатов, этот документ поможет защитить права рождённых от суррогатных матерей малышей.

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