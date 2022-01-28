Вызволенный из тюрьмы блогер Котов поблагодарил МИД РФ за помощь

Мария Захарова обрушилась с критикой на неблагодарного блогера Арсения Котова, а тот не остался в долгу перед российским МИД.

Блогер Арсений Котов

Мария Захарова возмутилась тем, что фотограф в Instagram-аккаунте удалил свои мольбы о помощи и никак не отреагировал на помощь российских дипломатов, которые вызволили его из беды. Блогер, по мнению официального представителя МИД РФ, мог реально сесть в тюрьму Египта.

Котов внял укорам Захаровой и разместил в своём микроблоге благодарственный пост.

"Выражаю огромную благодарность всем, кто помог мне выбраться из этого ада! (…) Спасибо сотрудникам Российского консульства, которые помогли в донесении информации до египетских правоохранителей и оказывали мне всевозможную помощь. Вы очень классные ребята и я даже немного завидую вашей работе!" — написал фотограф.

Котов сказал спасибо каучерферу из Каира, который двое суток провёл со своим гостем в полицейском участке, помогая переводить для местных.

Слова благодарности блогер адресовал своим подписчикам, которые стали бить тревогу, когда фотограф попал в беду.

"Без вашей помощи меня там собирались ещё долго держать без всяких судов и следствий, в Египте это нормальная практика", — написал Котов и попросил фолловеров скинуться ему на лечение.

Ранее на известного фотографа напали жители "района мусорщиков", расположенного на окраине Каира, и сильно избили. От тюремного заключения за вторжение в частную жизнь (россиянин фотографировал район без разрешения местных жителей) Котова спасли российские дипломаты.

Мария Захарова пристыдила блогера, который не сразу выразил благодарность своим спасителям.

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