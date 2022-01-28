Медведев высказался о фотографиях россиян на фоне храмов

Россия — многонациональная и очень сложная страна. Поэтому необходимо учитывать традиции разных народов. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря об уголовных делах, возбужденных из-за селфи на фоне храмов.

По его словам, если какие-то публикации затрагивают чувства целого народа, это должно учитываться, если даже такая позиция кажется очень консервативной. В Москве и Петербурге совсем другие представления о границах возможного, чем на Кавказе, и учитывать это надо, но навязывать ничего не нужно, заметил Медведев в интервью ведущим российским изданиям, сообщает РИА Новости.

Зампред Совбеза также призвал разбираться в вопиющих случаях злоупотребления в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он выразил надежду, что возбужденные по случаям пыток уголовные дела будут доведены до конца, а лица, совершившие преступления, понесут уголовное наказание.

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