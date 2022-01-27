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Автор Елена Былкина

Захарова упрекнула блогера Котова в неблагодарности: "Мог реально сесть"

Общество

Мария Захарова возмущена поведением блогера Арсения Котова, который предпочёл скрыть от подписчиков информацию о том, как российский МИД вызволял его из тюрьмы

Захарова упрекнула блогера Котова в неблагодарности: "Мог реально сесть"

Мария Захарова рассказала, как блогер Арсений Котов в своём Instagram-аккаунте утром в отчаянии взывал о помощи. Известный фотограф умолял своих фолловеров позвонить в МИД, где уже и так, по словам Захаровой, плотную занялись его спасением.

"Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть. Зашла на страницу блогера Котова в Инстаграм. Хотела почитать, что он написал о своём освобождении. Но не почитала. Блогер Котов просто удалил два своих поста с призывом о помощи и рассказом о непомогающих российских дипломатах. Наверное, чтобы не портить свою страницу неэстетичной информацией", — негодует дипломат в своём Telegram-канале.

Захарова советует обеспокоенным поклонникам фотографа попросить его самого рассказать о помощи дипломатов РФ.

"Обратная связь — дорога с двусторонним движением", — заключила Владимировна с укором.

Неприятность с Котовым произошла в Каире. Блогер фотографировал в так называемом районе мусорщиков, где его избили местные жители. Стражи правопорядка встали на сторону египтян и собирались наказать любителя вести фотосъёмки за вмешательство в личную жизнь.

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Заббалин, город мусорщиков
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы каир мария захарова
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Захарова упрекнула блогера Котова в неблагодарности: "Мог реально сесть"
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