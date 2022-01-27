Всё сначала: Новосибирских школьников переведут на удалёнку из-за "омикрона"

Школьники Новосибирской области уходят на дистанционное обучение из-за всплеска заболеваемости коронавирусом среди детей. Региональные власти готовят новые ограничения в региона, заявил губернатор НСО Андрей Травников.

По словам главы региона, в области стартовала "пятая волна" COVID-19.

"Видим, что подтверждается первое предположение, что омикрон более активно заражает наших детей. В связи с этим нас вынуждают готовить дополнительные ограничительные меры", — цитирует Травникова "Интерфакс".

Губернатор отметил, что учащиеся младших классов уйдут на двухнедельные каникулы. Остальные ученики, кроме выпускников, перейдут на дистанционное обучение.

"11-е классы, скорее всего, останутся обучаться очно, но будет тестирование (на коронавирус. — Прим. ред.), — резюмировал глава Новосибирской области.

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