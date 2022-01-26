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Автор Николай Ткаченко

Власти Москвы озвучили условие для введения новых ограничений

Общество

Решение о том, вводить ли новые коронавирусные ограничения в Москве, столичные власти будут принимать, исходя из ситуации с заболеваемостью и возможностями системы здравоохранения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Власти Москвы озвучили условие для введения новых ограничений

За те два года, что идет борьба с COVID-19, были выработаны определенные правила введения дополнительных, достаточно жестких ограничений, отметила она.

Заместитель мэра объяснила, что подобные ограничения вводятся тогда, когда медицинская система работает на пределе и есть понимание, что если волну не удастся сбить в ближайшее время, то медицинские учреждения захлебнутся и скатятся в коллапс.

В столице, по словам Раковой, на сегодня достаточно резервных коек. Рост госпитализаций ожидается в ближайшее время, однако у властей Москвы есть надежда на то, что с ними удастся справиться, заключила заместитель градоначальника.

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Темы covid-19 москва анастасия ракова
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