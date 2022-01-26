"Радио 1" проведёт брифинг депутатов по проблемам Подмосковья

"Радио 1" организует брифинг по реализации проекта "Штаб депутатов 120 округа". Мероприятие состоится в пресс-центре "Радио 1" и начнётся в 15.30 мск.
Трансляция брифинга запланирована в соцсетях "Радио 1", а также на канале в YouTube.
Участие в мероприятии примут депутаты различных уровней:
"Штаб депутатов 120 округа" организован при поддержке Мособлдумы. Участники проекта проводят контроль исполнения поручений губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, обращений жителей региона и реализации различных программ.
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