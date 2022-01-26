"Радио 1" проведёт брифинг депутатов по проблемам Подмосковья

"Радио 1" организует брифинг по реализации проекта "Штаб депутатов 120 округа". Мероприятие состоится в пресс-центре "Радио 1" и начнётся в 15.30 мск.

Трансляция брифинга запланирована в соцсетях "Радио 1", а также на канале в YouTube.

Участие в мероприятии примут депутаты различных уровней:

Сергей Колунов (Госдума, комитет по строительству и ЖКХ);

Сергей Маликов (Мособлдума);

Татьяна Сердюкова (Мособлдума);

Сергей Сретинский (Мособлдума);

Владимир Вшивцев (Мособлдума).

"Штаб депутатов 120 округа" организован при поддержке Мособлдумы. Участники проекта проводят контроль исполнения поручений губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, обращений жителей региона и реализации различных программ.