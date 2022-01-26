Неэтично – общественник об памятнике азербайджанцам

Общественный деятель Эрнест Макаренко в комментарии Pravda.Ru раскритиковал губернатора Петербурга Александра Беглова после предложения увековечить память азербайджанцев в обороне блокадного Ленинграда.

Макаренко считает, что отмечать заслуги только одной национальности неправильно, поскольку вклад в победу вносили все граждане СССР.

Макаренко подчеркнул, что "реверанс" Беглова в сторону азербайджанской диаспоры Петербурга недопустим и противоречит национальной политике государства. Предложение градоначальника об установке памятника эксперт назвал "неэтичным".

"Это подвиг всех национальностей, а говорить об одной национальности, будто это она одна внесла решающий вклад, на мой взгляд, недопустимо. Реверансы в сторону азербайджанской диаспоры совершенно неуместны, это противоречит национальной политике. Все национальности принимали в этом участие. Каждый народ вносил свой вклад, это была беда общая, каждый народ достоин уважения здесь. Я бы не стал выделять кого-то одного, тем более перед такой датой. Это неэтично со стороны губернатора Петербурга", — отметил Макаренко.

Он также допустил, что Беглов таким образом мог попытаться угодить криминальным авторитетам из азербайджанской мафии.

"В обществе могут быть такие мнения, я не знаю, связано это напрямую с решением губернатора или не связано, но, когда такие решения принимаются, общество может такие обвинения высказывать. В данном случае понять можно, ну а как еще, с чего вдруг, с какой стати, кто-то, наверное, уговорил его, убедил на такой перекос в сторону одной национальности", — рассказал Макаренко.

Ранее губернатор Александр Беглов предложил поставить памятник в честь азербайджанцев, защищавших Ленинград в годы блокады. В СМИ отметили, что таким образом градоначальник попытался "отдать дань" местной диаспоре.