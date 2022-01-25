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Автор Елена Федорова

Кинолог ответил депутату, предложившему расстреливать бездомных собак

Общество

Ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц прокомментировал Pravda.Ru заявление депутата заксобрания Забайкальского края Александра Михайлова о том, что нужно расстреливать бродячих собак.

Кинолог ответил депутату, предложившему расстреливать бездомных собак

"Федеральным законом запрещено уничтожение бездомных собак, допускается их отлов, размещение в специально созданных приютах, стерилизация и частичный выпуск в привычную среду обитания. Если депутат считает, что закон, который подписан президентом, неправильный, он может подготовить и внести предложения по его изменению", — сказал Карапетьянц.

Высказывание депутата зоозащитник счёл слишком кардинальным. Эксперт отметил, что проблема контроля бездомных животных, действительно, существует, однако решать её следует специалистам. А персоны, допускающие такие выражения, просто привлекают к себе внимание, добавил он.

"Тогда давайте будем ещё отстреливать людей, которых называют бомжами, и всех остальных. Но нельзя так кардинально подходить к решению вопроса. Вопрос не в обстреле, а в создании совершенно чёткой системы контроля за бездомными животными", — резюмировал он.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов предложил расстреливать всех бездомных собак.

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Государству плевать на бездомных животных?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
Темы александр михайлов константин карапетьянц
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