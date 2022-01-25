В России сократили до недели срок изоляции контактировавших с больными COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о сокращении срока изоляции лиц, которые контактировали с больными коронавирусом, с 14 до 7 дней.

Соответствующие изменения были внесены в санитарные правила по профилактике коронавирусной инфекции.

Во вторник, 25 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о двукратном росте заболеваемости COVID-19 за неделю в России. По её словам, заболеваемость быстро растёт в регионах, в которых сняты антикоронавирусные ограничения.

Ранее врач-эпидемиолог Джаяпракаш Мулиил заявил, что новую разновидность COVID-19 "омикрон" нельзя остановить даже с помощью ревакцинации. Впервые омикрон-штамм был найден в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. Этот вид коронавируса намного быстрее передаётся от человека к человеку, чем его предшественник — дельта-штамм.

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