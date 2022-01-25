EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В "Конкорде" выбирают организатора конкурса хороших песен о Петербурге
В России сократили до недели срок изоляции контактировавших с больными COVID-19
Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ выросла за неделю вдвое
МИД Британии усомнился в отправке военных на Украину
Стали известны скрытые признаки "омикрона"
Сын заподозренного в педофилии артиста не верит в виновность отца
Константинов отреагировал на инициативу о признании Россией ДНР и ЛНР
Автор Игорь Рябов

В России сократили до недели срок изоляции контактировавших с больными COVID-19

Общество

Роспотребнадзор сообщил о сокращении срока изоляции лиц, которые контактировали с больными коронавирусом, с 14 до 7 дней.

Соответствующие изменения были внесены в санитарные правила по профилактике коронавирусной инфекции.

Во вторник, 25 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о двукратном росте заболеваемости COVID-19 за неделю в России. По её словам, заболеваемость быстро растёт в регионах, в которых сняты антикоронавирусные ограничения.

Ранее врач-эпидемиолог Джаяпракаш Мулиил заявил, что новую разновидность COVID-19 "омикрон" нельзя остановить даже с помощью ревакцинации. Впервые омикрон-штамм был найден в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. Этот вид коронавируса намного быстрее передаётся от человека к человеку, чем его предшественник — дельта-штамм.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог дал прогноз по дальнейшему течению ковида в России
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
анна попова коронавирус роспотребнадзор
Последние материалы
Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ выросла за неделю вдвое
МИД Британии усомнился в отправке военных на Украину
Запрещённые книги: абсурд или необходимость?
Стали известны скрытые признаки "омикрона"
Сын заподозренного в педофилии артиста не верит в виновность отца
Константинов отреагировал на инициативу о признании Россией ДНР и ЛНР
Объезжайте как хотите? Мундеп об уборке снега в центре Петербурга
Один человек погиб при подрыве взрывного устройства в общежитии в Приморье
Хорватия пообещала отозвать военных из НАТО в случае эскалации на Украине
Ушёл из жизни большой друг Pravda.Ru Владимир Губарев
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Дмитрий Соколов Запрещённые книги: абсурд или необходимость? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Минкульт закрепит указом президента духовные скрепы Василий Амирджанов Ирина Шлионская Космическая техника существовала ещё в древности и Средневековье Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ
Здоровье
Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Мир. Новости мира
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников